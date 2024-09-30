Росія вивела носії "Калібрів" у Чорне та Середземне моря, - ВМС ЗСУ

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, навіщо Росії ракетоносії в Середземному морі. Він зазначив, що країна-агресор намагається поширювати свою військову присутність і в інших регіонах, не тільки в Україні.

Також ми писали, що після масованого комбінованого удару по Україні 26-27 серпня, коли РФ для обстрілу також застосовувала "Калібри" з корабельного угруповання, ворожі судна фіксуються в Чорному морі регулярно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.