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Росія вивела носії "Калібрів" у Чорне та Середземне моря, - ВМС ЗСУ

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська вивели на бойове чергування носій ракет типу "Калібр" в акваторію Чорного моря. У Середземному морі також був помічений ракетоносій країни-агресора.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram.

 Військові зазначили, що ворожий корабель в Чорному морі у разі ракетної атаки здатний за загальний залп до 4 "Калібрів".

Між тим в Азовському морі російські кораблі сьогодні вранці, 30 вересня, не фіксуються.

А в Середземному морі був помічений 1 корабель РФ, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Також у ВМС ЗСУ розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 3 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 10 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, навіщо Росії ракетоносії в Середземному морі. Він зазначив, що країна-агресор намагається поширювати свою військову присутність і в інших регіонах, не тільки в Україні.

Також ми писали, що після масованого комбінованого удару по Україні 26-27 серпня, коли РФ для обстрілу також застосовувала "Калібри" з корабельного угруповання, ворожі судна фіксуються в Чорному морі регулярно.

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