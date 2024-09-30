Россия вывела носители "Калибров" в Черное и Средиземное моря, - ВМС ВСУ

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем России ракетоносители в Средиземном море. Он отметил, что страна-агрессор пытается распространять свое военное присутствие и в других регионах, не только в Украине.

Также мы писали, что после массированного комбинированного удара по Украине 26-27 августа когда РФ для обстрела также применяла "Калибры" с корабельной группировки, вражеские суда фиксируются в Черном море регулярно.

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