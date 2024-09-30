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Россия вывела носители "Калибров" в Черное и Средиземное моря, - ВМС ВСУ

Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска вывели на боевое дежурство носитель ракет типа "Калибр" в акваторию Черного моря. В Средиземном море также был замечен ракетоноситель страны-агрессора.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Военные отметили, что вражеский корабль в Черном море в случае ракетной атаки способен за общий залп до 4 "Калибров".

Между тем, в Азовском море российские корабли сегодня утром, 30 сентября, не фиксируются.

А в Средиземном море был замечен 1 корабль РФ, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Также в ВМС ВСУ рассказали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 3 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 10 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем России ракетоносители в Средиземном море. Он отметил, что страна-агрессор пытается распространять свое военное присутствие и в других регионах, не только в Украине.

Также мы писали, что после массированного комбинированного удара по Украине 26-27 августа когда РФ для обстрела также применяла "Калибры" с корабельной группировки, вражеские суда фиксируются в Черном море регулярно.

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