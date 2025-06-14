Росія вивела носій "Калібрів" у Чорне море: який загальний залп ракет

За даними військових, станом на 06:00 там перебуває один ворожий корабель, загальний залп становить до 6 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Також за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: