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Росія вивела з Криму частину моряків й авіації та посилила ППО, - розвідка

Фото: Росія частково вивела з Криму моряків та авіацію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія після серії вибухів провела передислокацію військ у Криму. Частина моряків та авіації вивели на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, частина персоналу Чорноморського флоту РФ тепер знаходиться в Новоросійську, а авіацію розподілили по аеродромах на території Росії.

"Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, судна постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів", - зазначив він.

При цьому кількість угруповування не змінилася, а окупанти продовжують переміщати військові техніку, боєприпаси та особовий склад по Керченському мосту. Водночас РФ посилила протиповітряну оборону на півострові.

Скібіцький пояснив, що російські війська почали "ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза, загроза з повітря, постійно відпрацьовують ці питання під час проведення навчань".

Нагадаємо, 26 вересня у Криму пролунали вибухи у декількох населених пунктах. Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО.

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