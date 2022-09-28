Россия вывела из Крыма часть моряков и авиации и усилила ПВО, - разведка

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, часть персонала Черноморского флота РФ теперь находится в Новороссийске, а авиацию распределили по аэродромам на территории России.

"Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, суда поставки будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов", - отметил он.

При этом количество группировки не изменилось, а оккупанты продолжают перемещать военные технику, боеприпасы и личный состав по Керченскому мосту. В то же время РФ усилила противовоздушную оборону на полуострове.

Скибицкий объяснил, что российские войска начали "тщательнее относиться к таким понятиям, как террористическая угроза, угроза с воздуха, постоянно отрабатывают эти вопросы во время проведения учений".