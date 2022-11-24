Росія вивела в Чорне вісім кораблів: є носій "Калібрів"

Окупанти продовжують загрожувати території України з морської акваторії. Російська армія вивела в Чорне та Азовське моря 10 кораблів.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракети", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, флот РФ активний і на інших напрямках:

2 кораблі на бойовому чергуванні контролюють морські комунікації в Азовському морі;

10 ворожих кораблів, зокрема 5 носіїв "Калібрів" із загальним залпом 76 ракет, перебувають у Середземному морі.

ЗСУ також зафіксували за добу прохід понад двох десятків суден в інтересах Росії Керч-Єнікальською протокою. РФ надалі порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.