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Росія вивела в Чорне вісім кораблів: є носій "Калібрів"

Фото: Росія тримає флот напоготові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Антон Федорців

Українські військово-морські сили зафіксували носія крилатих ракет "Калібр" на бойовому чергуванні армії РФ у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ВМС Збройних сил України у Facebook.

Окупанти продовжують загрожувати території України з морської акваторії. Російська армія вивела в Чорне та Азовське моря 10 кораблів.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракети", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, флот РФ активний і на інших напрямках:

  • 2 кораблі на бойовому чергуванні контролюють морські комунікації в Азовському морі;
  • 10 ворожих кораблів, зокрема 5 носіїв "Калібрів" із загальним залпом 76 ракет, перебувають у Середземному морі.

ЗСУ також зафіксували за добу прохід понад двох десятків суден в інтересах Росії Керч-Єнікальською протокою. РФ надалі порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

До слова, раніше британська розвідка опублікувала актуальну мапу бойових дій в Україні.

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