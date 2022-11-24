Россия вывела в Черное восемь кораблей: есть носитель "Калибров"

Оккупанты продолжают угрожать территории Украины из морской акватории. Российская армия вывела в Черное и Азовское моря 10 кораблей.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 4 ракеты", – говорится в сообщении.

Кроме того, флот РФ активен и по другим направлениям:

2 корабля на боевом дежурстве контролируют морские коммуникации в Азовском море;

10 вражеских кораблей, в том числе 5 носителей "Калибров" с общим залпом 76 ракет, находятся в Средиземном море.

ВСУ также зафиксировали за сутки проход свыше двух десятков судов в интересах России Керчь-Еникальским проливом. РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.