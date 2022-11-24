RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия вывела в Черное восемь кораблей: есть носитель "Калибров"

Фото: Россия держит флот наготове (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Антон Федорцив

Украинские военно-морские силы зафиксировали носителя крылатых ракет "Калибр" на боевом дежурстве армии РФ в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.

Оккупанты продолжают угрожать территории Украины из морской акватории. Российская армия вывела в Черное и Азовское моря 10 кораблей.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 4 ракеты", – говорится в сообщении.

Кроме того, флот РФ активен и по другим направлениям:

  • 2 корабля на боевом дежурстве контролируют морские коммуникации в Азовском море;
  • 10 вражеских кораблей, в том числе 5 носителей "Калибров" с общим залпом 76 ракет, находятся в Средиземном море.

ВСУ также зафиксировали за сутки проход свыше двух десятков судов в интересах России Керчь-Еникальским проливом. РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

К слову, ранее британская разведка обнародовала актуальную карту боевых действий в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныЧорне мореВМСЧерноморский флотВС РФВойна России против Украины