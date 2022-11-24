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Британія показала актуальну карту боїв в Україні: які зміни

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Четвер 24 листопада 2022 14:22
Британія показала актуальну карту боїв в Україні: які зміни Фото: Британія показала актуальну карту боїв в Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська станом на 24 листопада продовжують атакувати позиції ЗСУ на східному фронті. Окупанти намагаються прорватися на трьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, росіяни продовжують наступальні дії у Луганській та Донецькій областях. Атаки проходять біля Бахмута, Сватового та Кремінної.

Тим часом, українські війська, як вважає Міноборони Британії, не проводять активних наступів.

На півдні ЗСУ остаточно закріпилися на правому березі Херсонської області і продовжують завдавати ударів по глибокому тилу російських військ.

На інших ділянках фронту активності немає.

Британія показала актуальну карту боїв в Україні: які зміни

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові 23 листопада успішно відбили всі атаки ворога в Донецькій області.

Крім того, за даними ISW, українські військові проводять контрнаступні дії у районі Сватово-Кременна.

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