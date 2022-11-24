Британія показала актуальну карту боїв в Україні: які зміни

Російські війська станом на 24 листопада продовжують атакувати позиції ЗСУ на східному фронті. Окупанти намагаються прорватися на трьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.