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Росія вивела у Чорне море вже 5 носіїв "Калібрів": скільки ракет напоготові

Фото: РФ вивела у Чорне море додаткові ракетоносії (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія збільшила кількість ракетоносії у Чорному морі. Загальний залп "Калібрів" може становити 32 ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" в Facebook.

Зазначається, що ворог вивів на бойове чергування ще три носії крилатих ракет.

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних", - йдеться у повідомленні.

Загальний залп ракет, які РФ може тримати напоготові - 32 "Калібри".

Нагадаємо, сьогодні речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що у Чорному морі перебувало два підводні ракетоносії ворога з 8 "Калібрами".

Вона наголосила, що Росія готується до атак, веде повітряну розвідку та активізує авіацію.

Водночас глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що РФ з п'ятниці готова до ракетного удару, проте відкладає його.

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