Загроза залишається. РФ накопичує ракетоносії у Чорному морі та веде розвідку, - Гуменюк

Українські військові фіксують, що Росія готується до масової атаки. Ворог накопичує носії ракет у Чорному морі та веде повітряну розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Рівень загрози (ракетних ударів, - ред.) залишається високим, ворог вишукує нову тактику. Це очевидно. Ми спостерігаємо ретельно за цим процесом, ми бачимо, що вони залишають за собою право вишукувати нашу протиповітряну оборону. Вони використовують дрони в якості розвідки. Також намагаються використовувати будь-які інші способи, як ті кулі", - зазначила Гуменюк.

Вона також додала, що росіяни вивели у Чорне море носії з "Калібрами", а також активізували авіацію. Це також може свідчити про підготовку до удару.

"Зараз ми бачимо накопичення корабельного угруповування у Чорному морі, зокрема це 13 одиниць на даному етапі і 2 підводних ракетоносії з 8 "Калібрами" напоготові. Далі відстежуємо активність тактичної авіації", - додала речниця.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Росія з п'ятниці готова до ракетного удару, проте відкладає його через протидію українських військових.

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