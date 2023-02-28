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Россия вывела в Черное море уже 5 носителей "Калибров": сколько ракет наготове

Фото: РФ вывела в Черное море дополнительные ракетоносители (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Общий залп "Калибров" может составить 32 ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Отмечается, что враг вывел на боевое дежурство еще три носителя крылатых ракет.

"Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных", - говорится в сообщении.

Общий залп ракет, которые РФ может держать наготове - 32 "Калибра".

Напомним, сегодня спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что в Черном море находились два подводных ракетоносителя врага с 8 "Калибрами".

Она подчеркнула, что Россия готовится к атакам, ведет воздушную разведку и активизирует авиацию.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что РФ с пятницы готова к ракетному удару, однако откладывает его.

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