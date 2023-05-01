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Россия вывела в Черное море восемь кораблей: сколько там ракетоносителей

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Понедельник 01 мая 2023 11:17
Россия вывела в Черное море восемь кораблей: сколько там ракетоносителей Иллюстративное фото: Россия вывела в Черное море восемь кораблей (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море восемь кораблей, из них два - носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Два ракетоносителя могут быть снаряжены "Калибрами", общий залп которых - до 8 ракет.

В то же время в Азовском море РФ держит два корабля. В Средиземном море на боевом дежурстве находится до четырех вражеских кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты выпустили 18 ракет по Украине, 15 из которых сбили силы ПВО.

При этом украинские защитники уничтожили все цели в воздушном пространстве Киева.

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