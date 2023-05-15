Росія вивела у Чорне море шість кораблів: чи є там ракетоносії
Російські загарбники вивели у Чорне море шість кораблів. При цьому серед них немає ракетоносіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили.
Зазначимо, що в Азовському морі перебуває два ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет.
Окрім того, в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до п'яти ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.
Нагадаємо, в ISW вважають, що Росія збільшила кількість ударів по Україні, щоб спробувати знизити здатність ЗСУ вести контрнаступні операції.
При цьому нещодавно в Міноборони зазначили, що над Києвом уже два місяці збивають усі ворожі ракети та дрони.
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