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Росія вивела у Чорне море шість кораблів: чи є там ракетоносії

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Понеділок 15 травня 2023 12:14
Росія вивела у Чорне море шість кораблів: чи є там ракетоносії Ілюстративне фото: Росія вивела у Чорне море шість кораблів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники вивели у Чорне море шість кораблів. При цьому серед них немає ракетоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили.

Зазначимо, що в Азовському морі перебуває два ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет.

Окрім того, в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до п'яти ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.

Нагадаємо, в ISW вважають, що Росія збільшила кількість ударів по Україні, щоб спробувати знизити здатність ЗСУ вести контрнаступні операції.

При цьому нещодавно в Міноборони зазначили, що над Києвом уже два місяці збивають усі ворожі ракети та дрони.

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