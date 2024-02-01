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Росія вивела в Чорне море ракетоносії "Калібру": ВМС розповіли подробиці

Ілюстративне фото (Telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Росіяни вивели у Чорне море 12 ворожих кораблів, серез яких два ракетоносіїв "Калібру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Військово-морських сил України в Facebook.

"В Чорному морі 12 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що в Азовському морі наразі знаходиться один ворожий корабель. 

Крім того, Росія в Середземному морі тримає два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.

Росія давно не використала "Калібри"

31 січня окупанти вивели у Чорне море надводні ракетоносії, спостерігався надзвичайно високий рівень ракетної загрози. Станом на 20:00 у Чорному морі знаходилося 13 кораблів росіян. Ворог завів у пункт базування підводний ракетоносій, але вивів на чергування два фрегати.

Нещодавно прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповідала, що росіяни давно не застосовували "Калібри" для ударів по Україні

Згідно з останніми даними Повітряних сил ЗСУ, Росія має близько 900 високоточних далекобійних ракет.

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