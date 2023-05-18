Росія вивела у Чорне море ракетоносій: скільки на ньому "Калібрів"

Країна-агресор також вивела один корабель в Азовське мор.

Тим часом у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до семи ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни випустили по Україні 30 ракет, з них 29 вдалось збити. Зокрема, у повітряному просторі Києва знищили всі ворожі цілі.

Окрім того, у Повітряних силах розповіли про особливість цієї нічної атаки.

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