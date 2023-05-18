Росія вивела у Чорне море ракетоносій: скільки на ньому "Калібрів"

Російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море чотири кораблі. З них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп може складати до 4 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Країна-агресор також вивела один корабель в Азовське мор.
Тим часом у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до семи ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни випустили по Україні 30 ракет, з них 29 вдалось збити. Зокрема, у повітряному просторі Києва знищили всі ворожі цілі.
Окрім того, у Повітряних силах розповіли про особливість цієї нічної атаки.
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