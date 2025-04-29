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Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який залп "Калібрів"

Вівторок 29 квітня 2025 07:15
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Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який залп "Калібрів" Фото: кораблі РФ продовжують знаходитись в акваторії двох морів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація, 29 квітня, знову вивела ракетоносій "Калібрів" в Чорне море. Через це загроза обстрілу України з півдня продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 6:00, в Чорному морі 1 корабель РФ, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі судна не зафіксовано. Проте три кораблі росіян перебувають в Середземному морі. З них 1 корабель є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

У ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 4 продовжили рух з Босфор.

Військові додали, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який залп &quot;Калібрів&quot;

Нагадаємо, минулої доби в Чорному морі теж було зафіксовано один ракетоносій "Калібрів" із загальним залпом до 6 ракет.

Водночас в Середземному морі також фіксувалися три кораблі, один з яких мав на борту до 8 ракети типу "Калібр".

В Азовському морі ворожі кораблі були відсутні.

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