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РФ утримує ракетоносій у Чорному морі: чи ж загроза обстрілу "Калібрами"

Понеділок 28 квітня 2025 06:39
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РФ утримує ракетоносій у Чорному морі: чи ж загроза обстрілу "Калібрами" Фото: ракетоносії перебувають в двох морях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація продовжує утримувати в Чорному морі корабель-ракетоносій з "Калібрами". У зв'язку з цим загроза обстрілу для України не зникла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 06:00, 28 квітня, у Чорному морі зафіксовано один корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 одиниць.

Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Однак ще три кораблі перебувають в Середземному морі. Один з них є ракетоносієм із загальним залпом до 8 "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.

РФ утримує ракетоносій у Чорному морі: чи ж загроза обстрілу &quot;Калібрами&quot;

Нагадаємо, що згідно зі звітом Міноборони Британії, станом на лютий, після трьох років війни, військово-морські можливості РФ у Чорному морі значно обмежені. Причиною тому є високоефективні українські операції. Водночас, кораблі все ще здатні завдавати дальніх ударів ракетами.

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