РФ утримує ракетоносій у Чорному морі: чи ж загроза обстрілу "Калібрами"
Російська Федерація продовжує утримувати в Чорному морі корабель-ракетоносій з "Калібрами". У зв'язку з цим загроза обстрілу для України не зникла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Станом на 06:00, 28 квітня, у Чорному морі зафіксовано один корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 одиниць.
Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Однак ще три кораблі перебувають в Середземному морі. Один з них є ракетоносієм із загальним залпом до 8 "Калібрів".
Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 2 судна, які рухались з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.
Нагадаємо, що згідно зі звітом Міноборони Британії, станом на лютий, після трьох років війни, військово-морські можливості РФ у Чорному морі значно обмежені. Причиною тому є високоефективні українські операції. Водночас, кораблі все ще здатні завдавати дальніх ударів ракетами.
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