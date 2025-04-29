Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой залп "Калибров"
Российская Федерация, 29 апреля, снова вывела ракетоноситель "Калибров" в Черное море. Из-за этого угроза обстрела Украины с юга продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
Так, по состоянию на 6:00, в Черном море 1 корабль РФ, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет.
В то же время в Азовском море вражеские суда не зафиксированы. Однако три корабля россиян находятся в Средиземном море. Из них 1 корабль является носителем "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.
В ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили:
- в Черное море - 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 5 судов, из них 4 продолжили движение из Босфора.
Военные добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, за прошедшие сутки в Черном море тоже был зафиксирован один ракетоноситель "Калибров" с общим залпом до 6 ракет.
В то же время в Средиземном море также фиксировались три корабля, один из которых имел на борту до 8 ракет типа "Калибр".
В Азовском море вражеские корабли отсутствовали.
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