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Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой залп "Калибров"

Вторник 29 апреля 2025 07:15
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Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой залп "Калибров" Фото: корабли РФ продолжают находиться в акватории двух морей (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация, 29 апреля, снова вывела ракетоноситель "Калибров" в Черное море. Из-за этого угроза обстрела Украины с юга продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 6:00, в Черном море 1 корабль РФ, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские суда не зафиксированы. Однако три корабля россиян находятся в Средиземном море. Из них 1 корабль является носителем "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

В ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили:

  • в Черное море - 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 5 судов, из них 4 продолжили движение из Босфора.

Военные добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой залп &quot;Калибров&quot;

Напомним, за прошедшие сутки в Черном море тоже был зафиксирован один ракетоноситель "Калибров" с общим залпом до 6 ракет.

В то же время в Средиземном море также фиксировались три корабля, один из которых имел на борту до 8 ракет типа "Калибр".

В Азовском море вражеские корабли отсутствовали.

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