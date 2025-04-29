Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой залп "Калибров"

Российская Федерация, 29 апреля, снова вывела ракетоноситель "Калибров" в Черное море. Из-за этого угроза обстрела Украины с юга продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 6:00, в Черном море 1 корабль РФ, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские суда не зафиксированы. Однако три корабля россиян находятся в Средиземном море. Из них 1 корабль является носителем "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

В ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 5 судов, из них 4 продолжили движение из Босфора.

Военные добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.