UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який сумарний залп "Калібрів"

Фото: Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який сумарний залп "Калібрів" (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація утримує два кораблі в Чорному морі, серед яких 1 ракетоносій "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил України.

Наразі сумарний залп "Калібрів" може сягати 8 ракет. 

Зокрема в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, як й в Середземному. 

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: 

  • до Азовського моря - 3 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні