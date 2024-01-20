Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой суммарный залп "Калибров"

Российская Федерация удерживает два корабля в Черном море, среди которых 1 ракетоноситель "Калибров".
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил Украины.
Сейчас суммарный залп "Калибров" может достигать 8 ракет.
В частности в Азовском море находится один вражеский корабль, как и в Средиземном.
За сутки, в интересах России, проход Керченским проливом осуществили:
Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.
После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.