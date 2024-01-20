Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой суммарный залп "Калибров"

Сейчас суммарный залп "Калибров" может достигать 8 ракет.

В частности в Азовском море находится один вражеский корабль, как и в Средиземном.

За сутки, в интересах России, проход Керченским проливом осуществили:

в Азовское море - 3 судна, из них 0 двигалось из пролива Босфор;

в Черное море - 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Российская блокада моря

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.