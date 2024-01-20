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Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой суммарный залп "Калибров"

Фото: Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой суммарный залп "Калибров" (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация удерживает два корабля в Черном море, среди которых 1 ракетоноситель "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил Украины.

Сейчас суммарный залп "Калибров" может достигать 8 ракет. 

В частности в Азовском море находится один вражеский корабль, как и в Средиземном. 

За сутки, в интересах России, проход Керченским проливом осуществили: 

  • в Азовское море - 3 судна, из них 0 двигалось из пролива Босфор;
  • в Черное море - 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Российская блокада моря

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

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