Росія вивела у Чорне море ракетний корабль: скільки на ньому "Калібрів"

Росія вивела у Чорне море на чергування малий ракетний корабель проекту "Буян-М". Наразі окупанти тримають напоготові 8 ракет "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сил оборони півдня України в Telegram.

"В Чорне море ворог вивів на бойове чергування малий ракетний корабель проєкту "Буян-М", спорядження якого сягає 8 "Калібрів", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий.

Скільки залишається ракет у РФ

Як розповів РБК-Україна представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, у Росії зараз залишається щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), які стріляють на відстань понад 500 кілометрів. Ними окупанти найчастіше атакують різні регіони України.

Також він зазначив, що у серпні росіяни хочуть випустити близько 118 ракет "Кинджал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 та модифікованих Х-22 (Х-32).

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ракети, якими російські військові атакували Україну в ніч проти 15 серпня, виготовили у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем.

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