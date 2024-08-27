Росія вивела в Чорне море один носій "Калібрів", - ВМС ЗСУ

Нагадаємо, у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Було виявлено 236 засобів повітряного нападу противника. 28 крилатих ракет "Калібр" росіяни запустили із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря, повідомили у ВМС.

Зранку 26 серпня росіяни вивели у Чорне море чотири кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 28 ракет.

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