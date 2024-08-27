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Росія вивела в Чорне море один носій "Калібрів", - ВМС ЗСУ

Фото: Ракети "Калібр" (zahid.net)
Автор: Вадим Ребрина

Станом на 06:00 27 серпня у Чорному морі фіксується один російський корабель, носій крилатих ракет "Калібр". Його загальний залп – до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі - три ворожі кораблі, але носіїв крилатих ракет "Калібр" серед немає.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 9 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Було виявлено 236 засобів повітряного нападу противника. 28 крилатих ракет "Калібр" росіяни запустили із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря, повідомили у ВМС.

Зранку 26 серпня росіяни вивели у Чорне море чотири кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 28 ракет.

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