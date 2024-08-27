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Россия вывела в Черное море один носитель "Калибров", - ВМС ВСУ

Фото: Ракеты "Калибр" (zahid.net)
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на 06.00 27 августа в Черном море фиксируется один российский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр". Его общий залп – до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ/

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море - три вражеских корабля, но носителей крылатых ракет "Калибр" среди нет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черном море – 9 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • r Азовское море – 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Было обнаружено 236 средств воздушного нападения противника. 28 крылатых ракет "Калибр" россияне запустили с надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря, сообщили в ВМС.

Утром 26 августа россияне вывели в Черное море четыре корабли, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 28 ракет.

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