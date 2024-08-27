Россия вывела в Черное море один носитель "Калибров", - ВМС ВСУ

Напомним, в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Было обнаружено 236 средств воздушного нападения противника. 28 крылатых ракет "Калибр" россияне запустили с надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря, сообщили в ВМС.

Утром 26 августа россияне вывели в Черное море четыре корабли, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 28 ракет.

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