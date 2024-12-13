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Росія вивела в Чорне море носії "Калібрів": скільки та який залп

П'ятниця 13 грудня 2024 07:21
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Росія вивела в Чорне море носії "Калібрів": скільки та який залп Фото: Росія за декілька днів знову вивела кораблі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні зранку Російська Федерації вивела декілька кораблів в Чорне море із ракетами "Калібр". У зв'язку з цим для України існує загроза обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 06:00, 13 грудня, в акваторії Чорного моря зафіксовано 3 носії крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.

Водночас в Азовському морі немає жодного корабля, як і в минулі дні. Однак 7 суден фіксується у Середземному морі. 4 з них є носіями "Калібрів" загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 0 суден;
  • до Азовського моря - 2 судна, з них 2 судна продовжило рух з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.
Росія вивела в Чорне море носії &quot;Калібрів&quot;: скільки та який залп

Зазначимо, що станом ранок, 13 грудня, по всій території України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Моніторингові канали писали, що ворог, імовірно, здійснив пуски "Калібрів" з Чорного моря.

Крім того, вночі Росія підняла у небо декілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Однак точну кількість літаків у Повітряних силах ЗСУ не назвали.

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