Росія вивела в Чорне море носії "Калібрів": скільки та який залп

Сьогодні зранку Російська Федерації вивела декілька кораблів в Чорне море із ракетами "Калібр". У зв'язку з цим для України існує загроза обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 06:00, 13 грудня, в акваторії Чорного моря зафіксовано 3 носії крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.

Водночас в Азовському морі немає жодного корабля, як і в минулі дні. Однак 7 суден фіксується у Середземному морі. 4 з них є носіями "Калібрів" загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 0 суден;

до Азовського моря - 2 судна, з них 2 судна продовжило рух з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.

