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Росія вивела у Чорне море носія "Калібрів"

Вівторок 17 вересня 2024 06:50
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Росія вивела у Чорне море носія "Калібрів" Фото: ракети "Калібр" (zaxid.net)
Автор: Вадим Ребрина

Станом на 6:00 17 вересня у Чорному морі присутній один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 32 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Росія вивела у Чорне море носія &quot;Калібрів&quot;

Нагадаємо, група ключових республіканців у Палаті представників Конгресу США звернулася до президента Джо Байдена із закликом скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів углиб РФ.

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