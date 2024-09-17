Росія вивела у Чорне море носія "Калібрів"

Станом на 6:00 17 вересня у Чорному морі присутній один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 32 ракет. За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.