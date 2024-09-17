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Россия вывела в Черное море носителя "Калибров"

Вторник 17 сентября 2024 06:50
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Россия вывела в Черное море носителя "Калибров" Фото: ракеты "Калибр" (zaxid.net)
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на 6.00 17 сентября в Черном море присутствует один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 32 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 7 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Россия вывела в Черное море носителя &quot;Калибров&quot;

Напомним, группа ключевых республиканцев в Палате представителей Конгресса США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом отменить ограничения на использование американского оружия для ударов в глубь РФ.

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