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Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп ракет

П'ятниця 24 січня 2025 06:43
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Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп ракет Фото: у Чорне морі виведено корабель з ракетами "Калібр" на борту (скрін з YouTube)
Автор: Валерій Савицький

Вранці 24 січня російські військові вивели на чергування у Чорне море військовий корабель - носій крилатих ракет "Калібр". Судно може одночасно запустити в напрямку України до чотирьох цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил ЗСУ.

Загалом у Чорне море виведені два військових корабля. З них один здатен перевозити і запускати крилаті ракети "Калібр". Можливий одночасний загальний залп - 4 ракети.

Водночас, в Азовському морі сьогодні ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі виведені 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями "Калібрів". Загальний залп - до 22 ракет.

Також військові поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 3 судна, з них 2 рухалися з протоки Босфор.

Росія вивела у Чорне море носій &quot;Калібрів&quot;: який можливий залп ракет

У ВМС також зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Повітряні атаки Росії

Цієї ночі російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошували повітряну тривогу.

Зокрема, ударні БпЛА атакували Київ та Київську область. У двох населених пунктах безпілотники вразили приватний і багатоповерховий будинки.

Крім того, ворожі "Шахеди" збивали на західній Україні. У Львівській області та Львові було чутно вибухи через роботу сил ППО.

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