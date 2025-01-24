Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": какой возможен залп ракет
Утром 24 января российские военные вывели на дежурство в Черное море военный корабль - носитель крылатых ракет "Калибр". Судно может одновременно запустить в направлении Украины до четырех целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил ВСУ.
Всего в Черное море выведены два военных корабля. Из них один способен перевозить и запускать крылатые ракеты "Калибр". Возможный одновременный общий залп - 4 ракеты.
В то же время, в Азовском море сегодня вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземное море выведены 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров". Общий залп - до 22 ракет.
Также военные проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:
- в Черное море - 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 3 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.
В ВМС также отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Воздушные атаки России
Этой ночью российские террористы масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявляли воздушную тревогу.
В частности, ударные БпЛА атаковали Киев и Киевскую область. В двух населенных пунктах беспилотники поразили частный и многоэтажный дома.
Кроме того, вражеские "Шахеды" сбивали на западной Украине. Во Львовской области и Львове были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.
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