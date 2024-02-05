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Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів": у ВМС розповіли подробиці

Ілюстративне фото: Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування один підводний ракетоносій. Існує загроза ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

"В Чорне море ворог вивів на бойове чергування 1 підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 "Калібрів", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим українців попереджають про можливість ракетного удару - рівень загрози наразі високий. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно.

Варто зауважити, що після знищення ракетного катера "Івановець" у Чорному морі було помічено певне затишшя. Росіяни не виводили свої судна на патрулювання.

Потоплення російського "Івановця"

В ніч на 1 лютого бійці одного з підрозділів ГУР знищили морськими дронами MAGURA V5 ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить 60-70 млн доларів.

Цей катер вважався "гордістю" Чорноморського флоту РФ. Як говорив представник ГУР Андрій Юсов, таких катерів у Росії було лише три.

Детальніше про катер "Івановець", який потопили дрони ГУР - читайте у матеріалі РБК-Україна.

При цьому після знищення катера "Івановець" російські війська сховали ракетоносії з "Калібрами" у пункти базування.

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