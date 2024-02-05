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Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": В ВМС рассказали подробности

Иллюстративное фото: Россия вывела в Черное море носитель "Калибров" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне вывели в Черное море на боевое дежурство один подводный ракетоноситель. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

"В Черное море враг вывел на боевое дежурство 1 подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 4 "Калибров", - говорится в сообщении.

В связи с этим украинцев предупреждают о возможности ракетного удара – уровень угрозы пока высок. Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно.

Следует заметить, что после уничтожения ракетного катера "Ивановец" в Черном море было замечено определенное затишье. Россияне не выводили свои суда на патрулирование.

Потопление российского "Ивановца"

В ночь на 1 февраля бойцы одного из подразделений ГУР уничтожили морскими дронами MAGURA V5 ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Стоимость корабля составляет 60-70 млн. долларов.

Этот катер считался гордостью Черноморского флота РФ. Как говорил представитель ГУР Андрей Юсов, таких катеров в России было всего три.

Детальнее о катере "Ивановец", который потопили дроны ГУР - читайте в материале РБК-Украина.

При этом после уничтожения катера "Ивановец" российские войска спрятали ракетоносители с "Калибрами" в пункты базирования.

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