Росія вивела у Чорне море кораблі-носії крилатих ракет "Калібр"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Реальная война".

"Ймовірніше будуть застосовані при підтримці ракетної атаки з Каспійського регіону, звідки працює стратегічна авіація ворога Ту-95мс/Ту-160", - коментують у Telegram-каналі дії російського флоту.

"Ці плавзасоби є носіями крилатих ракет морського базування "Калібр". Рухаються на захід від Севастополя зі швидкістю 7-10 вузлів, імовірно, відійдуть від берега на 3-5 кілометрів і стануть на бойове чергування", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що російський військовий флот 21 грудня вивів на бойове чергування в Чорне море до 10 кораблів. При цьому жоден із них не оснащений крилатими ракетами "Калібр".

Тим часом у Середземному морі знаходяться 9 ворожих кораблів, включаючи 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.

Раніше військові пояснили, що якщо Росія виводить до акваторії Чорного моря носії "Калібрів", які мають багато ракет, це означає підготовку ворога до обстрілу України. Як правило, це відбувається на наступну добу після такого "накопичення".

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