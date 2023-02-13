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Росія вивела у Чорне море фрегат з "Калібрами" та активізує розвідку дронами

Фото: у Чорне море РФ вивела фрегат з ракетами "Калібр" (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні, 13 лютого, вивела у Чорне море фрегат з крилатими ракетами. Ворог тримає напоготові у Чорному морі 16 "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова в Telegram.

"До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу "Калібр" наразі складає 16", - йдеться у повідомленні.

Назаров додав, що росіяни активізували повітряну розвідку вздовж лінії фронту. Фіксується збільшення розвідувальних дронів окупантів. Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Будьте уважними і пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об'єкти, негайно сповіщайте компетентні органи", - підкреслив Назаров.

Нагадаємо, сьогодні зранку повідомлялося, що Росія вивела на бойове чергування у Чорне море два підводні ракетоносії.

Водночас спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк не виключає, що окупанти можуть на річницю вторгнення обстріляти Україну.

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