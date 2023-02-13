Россия вывела в Черное море фрегат с "Калибрами" и активизирует разведку дронами

Россия сегодня, 13 февраля, вывела в Черное море фрегат с крылатыми ракетами. Враг держит наготове в Черном море 16 "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова в Telegram.

"Будьте внимательны и бдительны. В случае выявления подозрительных лиц, фактов сбора ими информации о стратегических объектах, немедленно извещайте компетентные органы", - подчеркнул Назаров.

Назаров добавил, что россияне активизировали воздушную разведку вдоль линии фронта. Фиксируется увеличение разведывательных дронов оккупантов. Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"К двум подводным ракетоносителям добавился фрегат, поэтому общий залп ракет типа "Калибр" в настоящее время составляет 16", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что Россия вывела на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя.

В то же время спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк не исключает, что оккупанты могут на годовщину вторжения обстрелять Украину.

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