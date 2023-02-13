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Россия вывела в Черное море фрегат с "Калибрами" и активизирует разведку дронами

Фото: в Черное море РФ вывела фрегат с ракетами "Калибр" (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня, 13 февраля, вывела в Черное море фрегат с крылатыми ракетами. Враг держит наготове в Черном море 16 "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова в Telegram.

"К двум подводным ракетоносителям добавился фрегат, поэтому общий залп ракет типа "Калибр" в настоящее время составляет 16", - говорится в сообщении.

Назаров добавил, что россияне активизировали воздушную разведку вдоль линии фронта. Фиксируется увеличение разведывательных дронов оккупантов. Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Будьте внимательны и бдительны. В случае выявления подозрительных лиц, фактов сбора ими информации о стратегических объектах, немедленно извещайте компетентные органы", - подчеркнул Назаров.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что Россия вывела на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя.

В то же время спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк не исключает, что оккупанты могут на годовщину вторжения обстрелять Украину.

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