Росія вивела в Чорне море два ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"

Водночас, військові не зафіксували жодного ворожого кораблі в Азовському морі.

Однак три судна перебувають у Середземному, два з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Їх загальний можливий залп складає 20 ракет.

Крім того, у ВМС додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 10 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.