Росія вивела в Чорне море два ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"

Станом на 06:00, 6 жовтня, Росія вивела в Чорне море два кораблі. Обидва судна є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Водночас, військові не зафіксували жодного ворожого кораблі в Азовському морі.
Однак три судна перебувають у Середземному, два з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Їх загальний можливий залп складає 20 ракет.
Крім того, у ВМС додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.
Нагадаємо, що в попередні кілька днів у Чорному морі перебував один ворожий корабель, він же носій "Калібрів". Його максимальний залп становив до 4 ракет.
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