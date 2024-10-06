Россия вывела в Черное море два ракетоносителя: какой возможен залп "Калибров"

В то же время, военные не зафиксировали ни одного вражеского корабля в Азовском море.

Однако три судна находятся в Средиземном, два из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Их общий возможный залп составляет 20 ракет.

Кроме того, в ВМС добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 10 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили военные.