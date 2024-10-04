У ЗСУ розповіли про російський носій "Калібрів" у Чорному морі: який можливий залп ракет
У Чорному морі сьогодні вранці, 4 жовтня, фіксується один російський військовий корабель, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Військові уточнили, о цей корабель в акваторії Чорного моря здатний при завданні ракетної атаки випустити до 4 "Калібрів".
Між тим в Азовському морі, як і раніше, корабельне угруповання ворога не спостерігається.
А в Середземному морі були помічені два кораблі РФ, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні військового командування.
Крім того, в українських ВМС поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
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до Чорного моря - 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
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до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, раніше командувач ВМС ЗСУ заявив, що Чорноморський флот РФ був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.
Також додамо, 3 жовтня в британській розвідці зазначили, що російські пілоти бомбардувальників побоюються бути збитими у Чорному морі. Тому вони поспіхом направляють ракети на хибні цілі та залишають район.
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