Росія вивела в Чорне море десяток кораблів: скільки ракет ворог тримає напоготові

Російська армія станом на 27 грудня тримає у Чорному морі до 10 кораблів. Серед них є ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення ВМС України.

Так, згідно з даними українських військових, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають до 10 ворожих кораблів, у тому числі три ракетоносія "Калібрів". Їхній загальний залп складає 16 ракет.

Тим часом у Середземному морі окупанти тримають 9 кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – 72 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля.