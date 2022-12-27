Росія вивела в Чорне море десяток кораблів: скільки ракет ворог тримає напоготові
Російська армія станом на 27 грудня тримає у Чорному морі до 10 кораблів. Серед них є ракетоносії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення ВМС України.
Так, згідно з даними українських військових, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають до 10 ворожих кораблів, у тому числі три ракетоносія "Калібрів". Їхній загальний залп складає 16 ракет.
Тим часом у Середземному морі окупанти тримають 9 кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – 72 ракети.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля.
Нагадаємо, вчора ми писали, що російські війська скоротили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.
Як пояснювали військові, якщо Росія виводить в акваторію Чорного моря носії "Калібрів", які мають багато ракет, це означає підготовку ворога до обстрілу України. Як правило, це відбувається на наступну добу після такого "накопичення".
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