Россия вывела в Черное море десяток кораблей: сколько ракет враг держит наготове
Российская армия по состоянию на 27 декабря держит в Черном море до 10 кораблей. Среди них есть ракетоносители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМС Украины.
Так, согласно данным украинских военных, на боевом дежурстве в Черном море находятся до 10 вражеских кораблей, в том числе три ракетоносителя "Калибров". Их общий залп составляет 16 ракет.
Тем временем в Средиземном море оккупанты держат 9 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Общий залп - 72 ракеты.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля.
Напомним, вчера мы писали, что российские войска сократили количество ракетоносителей в Черном море.
Как объясняли военные, если Россия выводит в акваторию Черного моря носители "Калибров", у которых много ракет, это означает подготовку врага к обстрелу Украины. Как правило, это происходит на следующие сутки после такого "накопления".
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