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Россия вывела в Черное море десяток кораблей: сколько ракет враг держит наготове

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Вторник 27 декабря 2022 11:41
Россия вывела в Черное море десяток кораблей: сколько ракет враг держит наготове Фото: Россия вывела в Черное море десяток кораблей (Минобороны РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия по состоянию на 27 декабря держит в Черном море до 10 кораблей. Среди них есть ракетоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМС Украины.

Так, согласно данным украинских военных, на боевом дежурстве в Черном море находятся до 10 вражеских кораблей, в том числе три ракетоносителя "Калибров". Их общий залп составляет 16 ракет.

Тем временем в Средиземном море оккупанты держат 9 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Общий залп - 72 ракеты.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля.

Напомним, вчера мы писали, что российские войска сократили количество ракетоносителей в Черном море.

Как объясняли военные, если Россия выводит в акваторию Черного моря носители "Калибров", у которых много ракет, это означает подготовку врага к обстрелу Украины. Как правило, это происходит на следующие сутки после такого "накопления".

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