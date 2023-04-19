Росія вивела у Чорне море 9 кораблів: чи є серед них носії ракет

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 3 ракетоносії. Загальний залп може становити до 16 "Калібрів".

У Середземному морі РФ тримає до 8 кораблів, з них 4 ракетоносії, загальний залп - 36 ракет. В Азовському морі зафіксували один ворожий корабель.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія може почати серійне виробництво крилатих ракет типу Х-50, щоб восени відновити масовані атаки.

Пізніше у Повітряних силах пояснили, чому Росія вирішила виробляти саме ракети Х-50.

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