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Росія вивела у Чорне море 7 кораблів, серед них ракетоносій

Фото: Росія вивела у Чорне море ракетоносій (скриншот youtube)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні, 20 лютого, вивела у Чорне море сім кораблів. На бойовому чергуванні знаходяться один ракетоносій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ в Telegram.

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море сім кораблів. Серед них один носій ракет, загальний залп становить чотири "Калібри".

У Середземному морі РФ продовжує тримати 10 кораблів, з них п'ять ракетоносіїв, загальний залп - 72 ракети. В Азовському морі зафіксували один ворожий корабель.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат не виключає, що Росія на річницю вторгнення може атакувати Україну. Проте він зазначив, що захисники готові до будь-яких дій ворога.

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