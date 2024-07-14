Росія вивела в Азовське море чотири бойових корабля, - ВМС

Нагадаємо, що за словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, Росія будує уніфіковані пускові установки як для "Калібрів", так і для "Оніксів". Це пов'язано з тим, що Україна має високий відсоток збиття ракет типу "Калібр". Тож ворог врахував цей досвід і будує уніфіковані шахти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна затримала вантажне судно, яке йшло з окупованого Росією порту. Як зазначили у ЗМІ, на борту корабля було завантажено ячмінь, який нібито прямував до Греції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.