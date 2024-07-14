Россия вывела в Азовское море четыре боевых корабля, - ВМС

Напомним, что по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, Россия строит унифицированные пусковые установки как для "Калибров", так и для "Ониксов". Это связано с тем, что у Украины высокий процент сбития ракет типа "Калибр". Так что враг учел этот опыт и строит унифицированные шахты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина задержала грузовое судно, шедшее из оккупированного Россией порта. Как отметили в СМИ, на борту корабля был загружен ячмень, якобы направлявшийся в Грецию.

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