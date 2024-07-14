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Россия вывела в Азовское море четыре боевых корабля, - ВМС

Фото: русский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на утро воскресенья, 14 июля, Россия вывела четыре боевых корабля в Азовское море. Однако ни одно из судов не является ракетоносителем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

Как пишут военные, в Черном море корабли РФ тоже отсутствуют.

Однако зафиксировано два корабля в Средиземном море. Оба являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

  • к Черному морю – 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря – 10 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

Напомним, что по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, Россия строит унифицированные пусковые установки как для "Калибров", так и для "Ониксов". Это связано с тем, что у Украины высокий процент сбития ракет типа "Калибр". Так что враг учел этот опыт и строит унифицированные шахты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина задержала грузовое судно, шедшее из оккупированного Россией порта. Как отметили в СМИ, на борту корабля был загружен ячмень, якобы направлявшийся в Грецию.

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