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Россия потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов, - Forbes

Суббота 16 сентября 2023 22:12
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Россия потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов, - Forbes Фото: Россия потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия за 18 месяцев полномасштабного вторжения в Украину потратила на войну около 167,3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Кремль тратит около 300 млн долларов ежедневно на войну с Украиной. А российский бюджет потратил за январь-июнь этого больше, чем планировал потратить за весь 2023 год.

Несмотря на это, Россия удваивает военный бюджет, а удержание российского солдата становится все меньше.

Прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны (с 24 февраля 2022 года по 24 августа 2023 года) составляют около 167,3 млрд долларов, по расчетам Forbes на основе данных Генштаба ВСУ. Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону, не связанные с военными действиями, а также экономические потери страны-агрессора.

Среди крупнейших статей расходов: обеспечение военных действий (51,3 млрд долларов), зарплаты военных (35,1 млрд долларов), компенсации семьям погибших (25,6 млрд долларов) и раненых (21 млрд долларов) и стоимость уничтоженной техники (34 млрд долларов).

Война все дороже

Ранее Reuters сообщало, что расходы России на оборону выросли на 282% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, ранее британская разведка отмечала, что РФ пытается скрыть оборонные расходы, но война обходится Москве все дороже.

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