Росія висуває заходу "червоні лінії", щоб закріпитися в Україні, - Пристайко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України у Британії Вадима Пристайка в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Велика Британія, яка має давню військову традицію, яка поважає своє військо і довіряє військовим під час ухвалення рішень, в принципі, уже давно усвідомила, що всі "червоні лінії", які накреслив Кремль - це "червоні лінії", які влаштовують лише їх. І це приведе нас щонайменше до стабілізації (лінії фронту - ред.) і їх зариття в нашу рідну землю. Ми їх потім звідти не виколупаємо", - сказав Пристайко.

За словами посла, з огляду на розуміння ситуації партнерами, розмов про те, що є якісь спеціальні види озброєнь, які ми хочемо, а нам не дають, немає.

"Є розмови абсолютно професійні. Наприклад, яким чином ми залучаємо авіацію, хто і як буде її обслуговувати? Де беруться аеродроми, з яких буде злітати ця авіація? І так далі, і так далі", - повідомив він.

Крім того, Пристайко заявив, що британці заради допомоги Україні готові знайти навіть те, чого у них немає - часто на інших ринках чи в інших місцях.