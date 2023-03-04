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Россия выдвигает западу "красные линии", чтобы закрепиться в Украине, - Пристайко

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Украина, Суббота 04 марта 2023 16:56
Россия выдвигает западу "красные линии", чтобы закрепиться в Украине, - Пристайко Фото: посол Украины в Британии Вадим Пристайко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация выдвигает западу "красные линии" только для того, чтобы закрепиться на украинских территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко в интервью Радио Свобода.

"Великобритания, имеющая давнюю военную традицию, уважающую свое войско и доверяющую военным при принятии решений, в принципе, уже давно осознала, что все "красные линии", которые наметил Кремль - это "красные линии", которые устраивают только их И это приведет нас как минимум к стабилизации (линии фронта - ред.) и их закапыванию в нашу родную землю. Мы их потом оттуда не выковыряем", - сказал Пристайко.

По словам посла, учитывая понимание ситуации партнерами, разговоров о том, что есть какие-то специальные виды вооружений, которые мы хотим, а нам не дают, нет.

"Есть разговоры абсолютно профессиональные. Например, каким образом мы привлекаем авиацию, кто и как будет ее обслуживать? Где берутся аэродромы, с которых будет взлетать эта авиация? И так далее и так далее", - сообщил он.

Кроме того, Пристайко заявил, что британцы ради помощи Украине готовы найти даже то, чего у них нет – часто на других рынках или в других местах.

Напомним, посол сегодня сообщил, что Украина получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, Британия рассмотрит возможность отправки в Украину дополнительных танков Challenger 2.

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