Россия выдвигает западу "красные линии", чтобы закрепиться в Украине, - Пристайко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко в интервью Радио Свобода.

"Великобритания, имеющая давнюю военную традицию, уважающую свое войско и доверяющую военным при принятии решений, в принципе, уже давно осознала, что все "красные линии", которые наметил Кремль - это "красные линии", которые устраивают только их И это приведет нас как минимум к стабилизации (линии фронта - ред.) и их закапыванию в нашу родную землю. Мы их потом оттуда не выковыряем", - сказал Пристайко.

По словам посла, учитывая понимание ситуации партнерами, разговоров о том, что есть какие-то специальные виды вооружений, которые мы хотим, а нам не дают, нет.

"Есть разговоры абсолютно профессиональные. Например, каким образом мы привлекаем авиацию, кто и как будет ее обслуживать? Где берутся аэродромы, с которых будет взлетать эта авиация? И так далее и так далее", - сообщил он.

Кроме того, Пристайко заявил, что британцы ради помощи Украине готовы найти даже то, чего у них нет – часто на других рынках или в других местах.