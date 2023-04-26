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Росія висилає із країни 10 норвезьких дипломатів

Фото: Росія висилає із країни 10 норвезьких дипломатів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

МЗС Росії викликало посла Норвегії на зустріч. Йому повідомили, що 10 із 19 норвезьких дипломатів мають покинути країну.

Про це розповів посол Норвегії в Росії Роберт Квіле, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

"Зрозуміло, що це був важкий день. Це важко для тих, хто має подорожувати, важко для нас, хто залишається, і важко для місцевого персоналу, який має бачити, що 10 із 19 мають повернутися додому в Норвегію", - заявив він.

За словами Квіле, Москва дала десятьом дипломатам тиждень, щоб покинути РФ.

"Росіяни дали нам такий самий термін, як і в Осло, тобто один тиждень", - заявив дипломат.

Посол наголосив, що посольство продовжуватиме існувати, навіть якщо деякі речі доведеться скасувати, але він не буде нічого говорити про те, які функції були у десяти дипломатів у посольстві.

"Ні, я б вважав за краще цього не робити. Важливим є те, що ми зберігаємо різні типи співробітників, щоб ми могли продовжувати керувати посольством", - повідомив дипломат.

Нагадаємо, 13 квітня Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів. Їх висилають із країни через шпигунство.

Пізніше у норвезькій поліції безпеки повідомили, що російські дипломати намагалися займатися радіорозвідкою.

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