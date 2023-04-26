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Россия высылает из страны 10 норвежских дипломатов

Фото: Россия высылает из страны 10 норвежских дипломатов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

МИД России вызвал посла Норвегии на встречу. Ему сообщили, что 10 из 19 норвежских дипломатов должны покинуть страну.

Об этом рассказал посол Норвегии в России Роберт Квиле, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

"Понятно, что это был трудный день. Это тяжело для тех, кто должен путешествовать, тяжело для нас, кто остается, и тяжело для местного персонала, который должен видеть, что 10 из 19 должны вернуться домой в Норвегию", - заявил он.

По словам Квиле, Москва дала десяти дипломатам неделю, чтобы покинуть РФ.

"Россияне дали нам такой же срок, как и в Осло, то есть одну неделю", - заявил дипломат.

Посол подчеркнул, что посольство будет продолжать существовать, даже если некоторые вещи придется отменить, но он не будет ничего говорить о том, какие функции были у десяти дипломатов в посольстве.

"Нет, я бы предпочел этого не делать. Важно то, что мы сохраняем различные типы сотрудников, чтобы мы могли продолжать управлять посольством", - сообщил дипломат.

Напомним, 13 апреля Норвегия объявила персонами нон грата 15 российских дипломатов. Их высылаются из страны через шпионаж.

Позже в норвежской полиции безопасности сообщили, что российские дипломаты пытались заниматься радиоразведкой.

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