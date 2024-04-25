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Росія виробляє зброю понад потреби для ведення війни і наповнює склади, - Німеччина

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вже виробляє більше зброї, ніж потрібно для ведення війни проти України. Москва поповнює власні склади.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.

Глава Міноборони заявив, що  зі збільшенням витрат на озброєння та становлення російської економіки на "військові рейки" значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади.

При цьому Пісторіус застеріг від подальших військових амбіцій російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, Путін може мати плани подальших ескалацій.

"Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це, тому що у нього є плани або щось може бути", - сказав міністр оборони Німеччини.

 

Ймовірність війни РФ і НАТО

Нагадаємо, раніше розвідка Естонії заявила, що Росія вже готується до наступної війни. Ймовірно, це буде конфлікт з НАТО протягом наступних 10 років.

Низка країн НАТО відкидають таку ймовірність. До прикладу, президент Фінляндії нещодавно заявив, що вважає малоймовірним напад РФ на його країну, яка тепер є членом Альянсу.

При цьому український президент Володимир Зеленський допустив можливість війни Росії з НАТО. На його думку, Москва може напасти на балтійські країни у випадку, якщо Україна не вистоїть у війні.

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