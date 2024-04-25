Россия производит оружие сверх потребностей для ведения войны и наполняет склады, - Германия

Глава Минобороны заявил, что с увеличением расходов на вооружение и становление российской экономики на "военные рельсы" значительная часть производимого больше не идет на фронт, а попадает на склады.

При этом Писториус предостерег от дальнейших военных амбиций российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, у Путина могут быть планы дальнейших эскалаций.

"Вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только по осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это, потому что у него есть планы или что-то может быть", - сказал министр обороны Германии.