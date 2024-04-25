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Россия производит оружие сверх потребностей для ведения войны и наполняет склады, - Германия

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия уже производит больше оружия, чем нужно для ведения войны против Украины. Москва пополняет свои склады.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.

Глава Минобороны заявил, что с увеличением расходов на вооружение и становление российской экономики на "военные рельсы" значительная часть производимого больше не идет на фронт, а попадает на склады.

При этом Писториус предостерег от дальнейших военных амбиций российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, у Путина могут быть планы дальнейших эскалаций.

"Вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только по осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это, потому что у него есть планы или что-то может быть", - сказал министр обороны Германии.

 

Вероятность войны РФ и НАТО

Напомним, ранее разведка Эстонии заявила, что Россия уже готовится к следующей войне. Вероятно, это будет конфликт с НАТО в течение следующих десяти лет.

Ряд стран НАТО исключают такую вероятность. К примеру, президент Финляндии недавно заявил, что считает маловероятным нападение РФ на его страну, теперь являющуюся членом Альянса.

При этом украинский президент Владимир Зеленский допустил возможность войны России с НАТО. По его мнению, Москва может напасть на балтийские страны в случае, если Украина не устоит в войне.

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